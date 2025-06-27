"Зверства ТЦК" в Полтавской области: в терцентре объяснили ситуацию

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Кречмаровская Наталия
В Полтавском областном ТЦК рассказали о скандале, оказавшемся провокацией. В терцентре прокомментировали информацию, которая распространялась по Telegram-каналам. Отмечалось, что ширилась публикация с анонимным заявлением о том, что 26 июня гражданина М. доставили в один из ТЦК и СП Полтавского района с целью прохождения ВВК и связь с ним якобы оборвалась.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Также в терцентре отметили, что текст, написанный от имени супруги гражданина М., содержит манипулятивные заявления и написан в очень эмоциональном стиле.
Также уточнили, что мужчина, находясь в помещении ТЦК и СП, сообщил, что его мать имеет инвалидность, а он за ней ухаживает. Когда родные передали ему подтверждающие документы, написал заявление на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью и покинул помещение ТЦК в 11.00 часов четверга 26.06.2025.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что из-за проблем с ТЦК Зеленского призвали действовать.