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"Зверства ТЦК" в Полтавской области: в терцентре объяснили ситуацию

В терцентре рассказали, что отпустили мужчину, когда получили все документы, дающие ему право на отсрочку

27 июня 2025, 17:05
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Кречмаровская Наталия

В Полтавском областном ТЦК рассказали о скандале, оказавшемся провокацией. В терцентре прокомментировали информацию, которая распространялась по Telegram-каналам. Отмечалось, что ширилась публикация с анонимным заявлением о том, что 26 июня гражданина М. доставили в один из ТЦК и СП Полтавского района с целью прохождения ВВК и связь с ним якобы оборвалась.

"Зверства ТЦК" в Полтавской области: в терцентре объяснили ситуацию

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Также в терцентре отметили, что текст, написанный от имени супруги гражданина М., содержит манипулятивные заявления и написан в очень эмоциональном стиле.

“После выяснения всех обстоятельств, мы можем сообщить следующее. Гражданин М. был доставлен в Полтавский районный ТЦК и СП полицией, поскольку он пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. На повторное медицинское освидетельствование мужчина не направлялся, поскольку имеет действующее заключение ВВК”, — сообщили в ТЦК.

Также уточнили, что мужчина, находясь в помещении ТЦК и СП, сообщил, что его мать имеет инвалидность, а он за ней ухаживает. Когда родные передали ему подтверждающие документы, написал заявление на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью и покинул помещение ТЦК в 11.00 часов четверга 26.06.2025.

"Поэтому очередная "сенсация", рассказывающая о "зверствах ТЦК" вновь оказалась не более чем манипуляцией, направленной на дискредитацию территориальных центров комплектования, помехи процесса мобилизации и подрыв обороноспособности ВСУ в борьбе с агрессором", — отметили в терцентре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что из-за проблем с ТЦК Зеленского призвали действовать.




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Источник: https://www.facebook.com/Poltavskyi.TCK/posts/pfbid0ruYauCHdc7bCULwtVAmu5cNvwMmrR3j9snJVnhmEDEX3oukoFrUc4bUXQxi4Kuvfl
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