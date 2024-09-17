Зимой украинцам могут отключать газ для экономии: подробности

Украина на пороге очень сложной зимы. Эксперты и чиновники прогнозируют дефицит электроэнергии из-за разрушений и повреждений объектов энергосистемы. Однако к графикам отключения света могут добавиться и графики отключений газа. Об этом рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире телеканала “Новости. Live”, сообщает портал "Комментарии".



По словам эксперта, даже если следующая зима в Украине будет не слишком холодной, главная проблема – отключение света – останется.

“В лучшем случае, это уже признают и представители власти, госорганов и госкомпаний, ситуация июля с отключениями по 12 часов в сутки – это оптимистичный сценарий для зимних месяцев. Зависит от того, какая будет температура”, — отметил он.

Ситуация с газом, по словам Юрия Корольчука, может быть лучше. То есть, как и в предыдущие годы, в принципе, его может хватить. Единственный вопрос, если транзит действительно будет завершен, то есть его не будет, то с января месяца, с февраля мы можем столкнуться, с внедрением графиков поставки газа. Чтобы система отопления сэкономила газ в целом. Это пессимистический прогноз. Он касается централизованного отопления и частных потребителей”, – отметил он.

Эксперт отметил, что это будет дополнительной нагрузкой на все системы – и в электроэнергетике, и в газоснабжении – на трансформаторе, на подстанции, на газораспределительные станции. "Это просто повышает аварийность. Но остается тогда ремонтировать. Но, во всяком случае, я думаю, что можно быть таким образом пройти следующую зиму”, — подытожил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дефицит электроэнергии может возникнуть уже осенью.

