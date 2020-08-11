Жертвы геополитики: большинство украинцев относятся с сожалением к жителям ОРДЛО и Крыма

Более 55% украинских граждан убеждены, что жители оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма явяются заложниками ситуации и нуждаются во всесторонней поддержке Украины. Об этом сообщают социологи Киевского международного института социологии, согласно результатам опроса.

Отмечается, что среди опрошенных, 19% граждан убеждены, что жители указанных регионов ничем не отличаются от прочих украинцев и тратить ресурсы на активную поддержку не стоит. Лишь 13% заявили, что население Донбасса и Крыма сделали свой осознанный выбор в пользу сепаратизма и "русского мира", а потому не находят потребности помогать этим людям за счет патриотов своей страны.

Кроме того, почти тот же процент респондентов уверен, что государство должно наладить полную коммуникацию и транспортную связь с жителями оккупированных территорий, только 22% выступают за экономическую, торговую и транспортную блокаду, не исключая декларирования государством поддержки местного населения за счет поступлений в бюджет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал мнение наших читателей о том, какой, по их мнению, украинский город самый удобный для проживания. Результат оказался абсолютно непредвиденным.

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