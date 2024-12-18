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Женщин обманом мобилизуют в ВСУ и принудительная мобилизация с 1 января: что известно

Кто пугает украинок принудительной мобилизацией

18 декабря 2024, 21:25 comments1611
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Кречмаровская Наталия

На фоне возможного снижения мобилизационного возраста для мужчин в Украине обсуждается внедрение принудительной мобилизации женщин. Российская пропаганда воспользовалась этим поводом, чтобы попытаться расшатать украинское общество.

Женщин обманом мобилизуют в ВСУ и принудительная мобилизация с 1 января: что известно

Иллюстративное фото

"Внимание! Враг может манипулировать темой принудительной мобилизации женщин в Украине”, – предупредили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Центре отметили, что в декабре в сети увеличилось количество российских фейков о мобилизации женщин. Среди основных вражеских месседжей:

  • "С 1 января в Украине начнется тотальная мобилизация женщин";

  • "Женщин на уровне с мужчинами "ломают" и бросают в бусы";

  • "После военных курсов женщин обязательно мобилизуют";

  • "По статистике 9 из 10 женщин погибают в первые минуты боя";

  • "Женщин обманом мобилизуют в ряды ВСУ".

"Призываем не реагировать на вражеские вбросы!", — подчеркнули в Центре.

Также предоставили объяснения от члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко, что причиной распространения лжи стали обновленные правила военного учета — женщины, желающие пройти базовую подготовку, должны стать на учет.

"Но риска, что женщин будут массово мобилизовать — нет!" – отметили в Центре.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, который, как рассказывал портал "Комментарии", некоторые нардепы называют первым шагом к мобилизации женщин.

Народный депутат Дмитрий Разумков пояснил, что нардепы проголосовали в первом чтении за проект закона №12076, предусматривающий автоматическое взятие на военный учет военнообязанных женщин, прошедших базовую военную подготовку. После этого женщина, даже если она не медик, сможет мобилизовать согласно действующему законодательству.




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Источник: https://t.me/spravdi/43685
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