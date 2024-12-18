Женщин обманом мобилизуют в ВСУ и принудительная мобилизация с 1 января: что известно

На фоне возможного снижения мобилизационного возраста для мужчин в Украине обсуждается внедрение принудительной мобилизации женщин. Российская пропаганда воспользовалась этим поводом, чтобы попытаться расшатать украинское общество.

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"Внимание! Враг может манипулировать темой принудительной мобилизации женщин в Украине”, – предупредили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Центре отметили, что в декабре в сети увеличилось количество российских фейков о мобилизации женщин. Среди основных вражеских месседжей:

"С 1 января в Украине начнется тотальная мобилизация женщин";

"Женщин на уровне с мужчинами "ломают" и бросают в бусы";

"После военных курсов женщин обязательно мобилизуют";

"По статистике 9 из 10 женщин погибают в первые минуты боя";

"Женщин обманом мобилизуют в ряды ВСУ".

"Призываем не реагировать на вражеские вбросы!", — подчеркнули в Центре.

Также предоставили объяснения от члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко, что причиной распространения лжи стали обновленные правила военного учета — женщины, желающие пройти базовую подготовку, должны стать на учет.

"Но риска, что женщин будут массово мобилизовать — нет!" – отметили в Центре.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, который, как рассказывал портал "Комментарии", некоторые нардепы называют первым шагом к мобилизации женщин.

Народный депутат Дмитрий Разумков пояснил, что нардепы проголосовали в первом чтении за проект закона №12076, предусматривающий автоматическое взятие на военный учет военнообязанных женщин, прошедших базовую военную подготовку. После этого женщина, даже если она не медик, сможет мобилизовать согласно действующему законодательству.



