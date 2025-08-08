logo

Зеленский якобы пообещал денежную помощь украинцам, кто остался в Украине: что известно
Зеленский якобы пообещал денежную помощь украинцам, кто остался в Украине: что известно

Что известно о выплатах якобы пообещавших украинцам Зеленский

8 августа 2025, 19:05
Кречмаровская Наталия

Россияне придумали очередной фейк – распространяют видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский сообщает о выплате денежной помощи украинцам, не выезжавшим из страны после 24 февраля 2022 года.

Зеленский якобы пообещал денежную помощь украинцам, кто остался в Украине: что известно

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что это фейк. Отмечают, что TikTok распространяют видео, сгенерированное искусственным интеллектом, в котором якобы Президент Украины Владимир Зеленский обещает денежную выплату украинцам в размере 7 348 грн.

Для получения этих средств авторы фейка предлагают перейти по ссылке в профиле и заполнить анкету.

В Центре подчеркнули, что это неправда – такие выплаты не предусмотрены, а упомянутое видеообращение президента – выдумано.

"Цель таких фейковых роликов — увеличение аудитории Telegram-каналов, на которые ведет ссылка. Достоверную информацию о выплатах проверяйте исключительно на официальных ресурсах государственных органов", — подчеркнули аналитики Центра противодействия дезинформации.

В Центре также напомнили, что ранее россияне распространяли фейк о "выплате" 24 тысяч гривен украинцам, которые не уезжали из Украины после 24 февраля 2024 года.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что минимальная пенсия в Украине — мизерная. Не слишком оптимистичный размер и средней пенсии, учитывая стремительное удорожание товаров и услуг. В Верховной Раде не скрывают проблем и нашли выход из сложной ситуации.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков сообщил, что по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет 6410 грн. Однако более 55% пенсионеров получают выплату менее 5 тыс. грн.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/videos/799999359030925/
