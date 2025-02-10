Зеленский резко раскритиковал ситуацию в Украине: что возмутило президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на стоимость в стране лекарства. В своем вечернем обращении он рассказал о дальнейших шагах по решению этого вопроса.

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Владимир Зеленский сообщил, что сегодня было совещание с участием Премьер-министра Шмыгаля, первого вице-премьера Свириденко и министра здравоохранения Ляшко по ценам на лекарства.

“Цены абсолютно неадекватны. Аптечные сети и производители должны предоставить более комфортные условия нашим людям. Мы готовим заседание СНБО по этому поводу и очень конкретные предложения в интересах наших людей, чтобы снизить цены”, — отметил он.

Напомним, что в Украине с декабря 2024 года, как писал портал "Комментарии", действует государственная программа денежной помощи, которую украинцы назвали "тысячей от Зеленского". В рамках действия программы все находящиеся на подконтрольной власти территории страны украинцы могут получить 1000 грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства рассказал, что граждане подали более 13 млн заявок на получение средств – из них почти 12 млн уже получили выплаты. По словам главы Кабмина, больше всего украинцы тратят средства "Зимней еПоддержки" на оплату коммунальных услуг — 56%, а также направляют их на покупку лекарств, книг и донаты на ВСУ. Также Шмыгаль рассказал о других программах "Зимней е Поддержки".

Шмыгаль отметил, что еще 250 тысяч домохозяйств из прифронтовых общин получили более 3,4 млрд грн на покупку дров и угля. Речь идет о выплате в размере до 21 тысячи гривен на семью для домохозяйств, не имеющих отопления из-за боевых действий и других причин. Кроме того, с 29 января этого года заработала субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц, доступная семьям, тратящим более 20% своих доходов на аренду.