Зеленский хочет сделать ряд религиозных праздников государственными

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Владимир Лавский
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам. Об этом сообщает "Украинская правда".
Среди праздников, которые должны стать государственными - Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другие.
Целью указа является "обеспечение конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального".
Правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Рады законопроект.
Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский выполнил перестановки в АМКУ.
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