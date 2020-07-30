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Зеленский хочет сделать ряд религиозных праздников государственными

Президент уже предложил Кабмину рассмотреть его указ

30 июля 2020, 23:26
Автор:

Владимир Лавский
Зеленский хочет сделать ряд религиозных праздников государственными

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам. Об этом сообщает "Украинская правда". 

Среди праздников, которые должны стать государственными - Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другие.

Целью указа является "обеспечение конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального".

Правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Рады законопроект.

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский выполнил перестановки в АМКУ. 



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