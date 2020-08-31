kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.08.2020

BTC/USD

11728.52

ETH/USD

433.09

LTC/USD

61.23

НБУ 31.08.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека Завтра вступают в силу новые правила выдачи «пакета малыша» в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Завтра вступают в силу новые правила выдачи «пакета малыша» в Украине

Вместо «пакета малыша» в Украине будут получать деньги, но есть определенные условия последующей их траты

сегодня, 17:28
Автор:

Таисия Ерохина

Завтра, 1 сентября, в Украине будет действовать новый механизм получения денежной компенсации единовременного пособия "пакет малыша". Родители имеют право выбирать, что для их малыша необходимо, передает Правительственный портал.

Сообщается, что родители, у которых только родился ребенок, а также те семьи, которые остались без помощи в этом году, могут получить денежную компенсацию стоимости "пакета" в течение 12 месяцев с момента рождения ребенка.

Завтра вступают в силу новые правила выдачи «пакета малыша» в Украине

Для этого родителям следует обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения с пакетом документов. В частности, следует предоставить копию свидетельства о рождении ребенка, справку из роддома о неполучении "пакета малыша" (для детей, родившихся в этом году), копию ИНН родителя. Затем получателю денежной компенсации откроют счет в "ПриватБанке" со специальным режимом использования. Так, средства можно будет тратить только на детские товары и товары для рожениц как в торговых точках, так и в интернет-магазинах, которые присоединились к пилотному проекту по монетизации одноразовой натуральной помощи "Пакет малыша". Отмечается, что реестр таких заведений торговли размещается на официальных сайтах Минсоцполитики и "ПриватБанка". Следует заметить, что средства надо потратить в течение года со дня их зачисления на счет.

Ранее в  Минсоцполитики рассказали, как будут контролировать расходы родителей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!