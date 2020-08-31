Завтра вступают в силу новые правила выдачи «пакета малыша» в Украине

Завтра, 1 сентября, в Украине будет действовать новый механизм получения денежной компенсации единовременного пособия "пакет малыша". Родители имеют право выбирать, что для их малыша необходимо, передает Правительственный портал.

Сообщается, что родители, у которых только родился ребенок, а также те семьи, которые остались без помощи в этом году, могут получить денежную компенсацию стоимости "пакета" в течение 12 месяцев с момента рождения ребенка.

Для этого родителям следует обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения с пакетом документов. В частности, следует предоставить копию свидетельства о рождении ребенка, справку из роддома о неполучении "пакета малыша" (для детей, родившихся в этом году), копию ИНН родителя. Затем получателю денежной компенсации откроют счет в "ПриватБанке" со специальным режимом использования. Так, средства можно будет тратить только на детские товары и товары для рожениц как в торговых точках, так и в интернет-магазинах, которые присоединились к пилотному проекту по монетизации одноразовой натуральной помощи "Пакет малыша". Отмечается, что реестр таких заведений торговли размещается на официальных сайтах Минсоцполитики и "ПриватБанка". Следует заметить, что средства надо потратить в течение года со дня их зачисления на счет.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, как будут контролировать расходы родителей.

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