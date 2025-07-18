Зарплаты не хватит: в Украине стремительно растут цены на аренду квартир

Собственники квартир в областных центрах повышают цены на аренду. Рост ощутим во всех категориях квартир.

Аренда. Иллюстративное фото

Наибольшее удорожание арендного жилья фиксируется в Одессе. Там, как пишет издание Oboz, за последние 6 месяцев цены максимально выросли на аренду одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Отмечается, что аренда однокомнатных квартир в Одессе выросла на 38% – до средних 11 000 грн, двухкомнатных – на 58%, до средних 16 700 грн, трехкомнатных – на 109%, до средних 31 400 грн.

Не отстает от Одессы и Киев – здесь, по данным СМИ, аренда однокомнатных выросла – на 14%, до средних 18 300 грн. А также Днепр – на 10%, до средних 11 000 грн.

Аренда двухкомнатных в Киеве подорожала – на 22% – до средних 28 000 грн. Среди лидеров также Запорожье – рост на 17%, до 7 000 грн. Кроме того, Львов – здесь увеличение составило 11%, до 21 100 грн.

Аренда трехкомнатных квартир сильно выросла в Киеве. Цены увеличились сразу на 19%, до средних 47200 грн.

Подешевела аренда только в Хмельницком – и только на двухкомнатные квартиры. Их аренда подешевела на 9%, до средних 10 000 грн.

Отметим, что минимальная заработная плата в Украине составляет 8 тыс. грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что разница в средней зарплате учителей в Украине и Европе впечатляет. Украинские специалисты получают в разы меньшую заработную плату по сравнению с Польшей, где зарплаты самые низкие среди стран Европы.

В Украине, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата учителя составляет около 14 200 грн. в месяц или около 290 евро. В Европе самая низкая зарплата у учителей в Польше – 1 200 евро. Отметим, разница между зарплатой учителей в Украине и Польше — более чем в 4 раза.