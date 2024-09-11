Закупки в Николаеве: какую посуду покупает компредприятие почти на 900 тыс. грн

Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях в Николаеве объявило тендер на закупку ланч-боксов на два отделения и одноразовой посуды. Заказали столовые ложки (одноразовые), вилки (одноразовые), одноразовые ВВС контейнеры 450-570 мл для супа с крышкой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.



Согласно тендерной документации заказчик планирует приобрести:

Ланч-бокс на 2 отделения. Для горячих и холодных блюд. Длина: не менее 250 мм, ширина: не менее 210 мм, высота: не менее 70 мм, материал: вспененный полистирол, цвет: белый или эквивалент – 81 000 шт.,

Ложка столовая (одноразовая). Для горячих и холодных блюд. Длина: не менее 170 мм материал: полимер или эквивалент, цвет: белый или эквивалент – 81 000 шт.,

Вилка (одноразовая). Для холодных и горячих блюд. Длина: ожидаемое не менее 170 мм, материал: полимер или эквивалент, цвет: белый или эквивалент.

Одноразовый ВВС контейнер 450-570 мл для супа с крышкой. Для горячих блюд. Объем: не менее 450-570 мл, материал: вспененный полистирол или эквивалент, цвет: белый или эквивалент – 81 000 шт.

Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара. Гарантия качества должна действовать в течение срока, установленного изготовителем товара, и указанного на упаковке.

Ожидаемая стоимость – 857 790 гривен. Источник финансирования закупки – собственный бюджет (средства от хозяйственной деятельности предприятия).

Срок поставки товаров – до 31 декабря 2024 года.

Местом поставки товаров указано: Николаевская область, г. Николаев, ул. Генерала Карпенко, 49.

Дата обнародования тендера – 6 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 14 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется 16 сентября 2024г.

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