"Законопроект о ЛГБТ": в Верховной Раде объяснили изменения и новые наказания

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №13597, который усиливает ответственность за преступления на почве нетерпимости и расширяет перечень признаков, по которым запрещается дискриминация, в частности, пункты по ЛГБТ. Народная депутат Мария Мезенцева-Федоренко рассказала, какие основные изменения предлагает новый законопроект.

Какие изменения предусматривает законопроект №13597. Фото из открытых источников

Мария Мезенцева-Федоренко в интервью порталу "Комментарии" рассказала, что новые нормы существенно изменят подход государства к противодействию предубеждениям и дискриминации. По словам народного депутата, документ предусматривает комплексное обновление подхода к защите прав граждан и предусматривает перечень по 20 признакам.

"Законопроект №13597 комплексно обновляет подход государства к противодействию дискриминации. Мы расширяем перечень защищенных признаков и включаем в законопроект признаки расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, инвалидности, состояния здоровья, гражданства, имущественного положения…", — рассказывает Мезенцева-Федоренко.

Народный депутат отмечает, что благодаря этому законопроекту будет создано четкое разграничение ответственности за конкретные действия и соответствующие наказания.

"Мы четко разграничиваем не сопровождающиеся насилием действия и публичные призывы к насилию по мотивам нетерпимости. Первые переводим в административную плоскость с конкретными санкциями, а вторые — оставляем в уголовном кодексе как серьезное преступление, поскольку они могут привести к другим преступлениям", — пояснила народный депутат.

Мария Мезенцева-Федоренко также рассказала, почему законопроект №13597 предлагает именно эти 20 признаков. По ее словам, это объясняется тем, что при подготовке законопроекта учитывались нормы ЕС и ООН, а также рекомендации правозащитных организаций.

