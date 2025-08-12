"Законопроект о ЛГБТ": в Верховной Раде объяснили изменения и новые наказания

Рубрики
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №13597, который усиливает ответственность за преступления на почве нетерпимости и расширяет перечень признаков, по которым запрещается дискриминация, в частности, пункты по ЛГБТ. Народная депутат Мария Мезенцева-Федоренко рассказала, какие основные изменения предлагает новый законопроект.
Какие изменения предусматривает законопроект №13597. Фото из открытых источников
Мария Мезенцева-Федоренко в интервью порталу "Комментарии" рассказала, что новые нормы существенно изменят подход государства к противодействию предубеждениям и дискриминации. По словам народного депутата, документ предусматривает комплексное обновление подхода к защите прав граждан и предусматривает перечень по 20 признакам.
Народный депутат отмечает, что благодаря этому законопроекту будет создано четкое разграничение ответственности за конкретные действия и соответствующие наказания.
Мария Мезенцева-Федоренко также рассказала, почему законопроект №13597 предлагает именно эти 20 признаков. По ее словам, это объясняется тем, что при подготовке законопроекта учитывались нормы ЕС и ООН, а также рекомендации правозащитных организаций.
