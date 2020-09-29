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Главная Новости Общество права человека Закон о рынке земли пока отложили: Конституционный суд перенес дату первого заседания на неопределенный срок
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Закон о рынке земли пока отложили: Конституционный суд перенес дату первого заседания на неопределенный срок

За рассмотрение антиконституционности закона о рынке земли ратуют целые группы народных депутатов

29 сентября 2020, 21:52
Автор:

Екатерина Белоброва

Конституционный суд отложил на неопределенный срок рассмотрение закона о рынке земли, впрочем причины такого решения суда пока неизвестны. Об этом передает "24 канал", ссылаясь на пресс-службу суда.

Закон о рынке земли пока отложили: Конституционный суд перенес дату первого заседания на неопределенный срок

Здесь пообещали, что о новой дате рассмотрения сообщат чуть позже. Отложили рассмотрение сразу двух представлений народных депутатов, в которых парламентарии просят признать закон неконституционным.

Одно из представлений подписали представители "Оппозиционной платформы — За жизнь", группы "За будущее" и отдельные депутаты "Слуги народа", которых называют такой себе "группой Коломойского".

Под другим представлением свои подписи оставили представители "Батькивщины", группы "За будущее", те же отдельные депутаты "Слуги народа", а также отдельные представители "Европейской солидарности".

Напомним, ранее в портале "Комментарии" сообщалось еще одно мнение эксперта по скандальному решению снять мораторий на продажу земли.


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