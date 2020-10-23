Зачистка полуострова: из Крыма будут массово выселять украинцев

Российские суды вынесли постановления о том, что с территории Крыма необходимо выселить около 1000 человек, 600 из которых — украинцы. Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям МИД Ларису Герасько пишет Громадське.

Герасько говорит о том, что только за последнее время более 140 000 россиян сменили место регистрации на Крым. Таким образом, полуостров освобождают от украинцев в угоду жителей РФ, что, по словам посла, является нарушением норм международного гуманитарного права. Кроме того, продолжает Герасько, Россия таким образом нарушает Гаагские конвенции, принудительно распространяя российское гражданство на все население полуострова.

Напомним, первая заместительница главы МИДа Эмине Джапарова сообщила, что полмиллиона россиян заселили в Крым после аннексии полуострова. Об это она заявила во время круглого стола. По ее словам, на местное население постоянно происходит психологическое давление и необоснованные аресты. Поэтому нужно как можно скорее вернуть Крым Украине, чтобы жители могли жить себе спокойно.



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