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Забрать в ТЦК с улицы могут даже при обновленных данных: в чем причина

В каких случаях военнообязанного могут задержать на улице

13 ноября 2024, 17:02
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Кречмаровская Наталия

Согласно действующему законодательству, выдавать повестки уполномоченные могут на улице. Также с улицы могут забрать военнообязанного в ТЦК. О причинах такого задержания рассказали в Полтавском областном ТЦК и СП, сообщает портал "Комментарии".

Забрать в ТЦК с улицы могут даже при обновленных данных: в чем причина

Иллюстративное фото

“Если во время проверки документов выясняется, что гражданин нарушает правила военного учета или выявляются разногласия военно-учетного документа с данными базы "Оберег", — гражданину предлагают проследовать в районный ТЦК и СП. С указанной целью гражданину оформляется и вручается повестка для уточнения персональных данных или прохождения ВЛК”, — сообщили в ТЦК.

Если мужчина отказывается от получения повестки, то старший в группе оповещения должен составить акт отказа от получения повестки. Документ должен подписать не менее двух членов группы оповещения. Акт отказа от получения повестки представляется начальнику ТЦК и СП для принятия мер по привлечению правонарушителя к административной ответственности.

"В случае отказа гражданина проследовать в ТЦК и СП полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставку гражданина в ТЦК и СП", — пояснили в центре комплектования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что информация о том, что мужчин в возрасте 50 мобилизовать не будут ранее распространявшейся по сети интернет. Впоследствии эти данные опровергли, в ТЦК отмечали, что особых условий мобилизации нет, однако известно, что военнообязанные возрастом 50 все же получат некоторые преференции. Подробнее читайте по ссылке.




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Источник: https://www.facebook.com/Poltavskyi.TCK/posts/pfbid0yPyV9b8nEWaFpz5yU6D54zbo9ymRgxk3ruqbsgBTi2r4Lu4QuA1CpzHcNfuDzxhTl
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