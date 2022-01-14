За уголовным делом в отношении Порошенко может стоять политическое преследование - евродепутат

В Европейском парламенте следят за делом по пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом в эфире Радио Свобода сообщила Раса Юкнявичене, депутат Европейского парламента от Литвы. По словам Юкнявичене, она озабочена ситуацией внутри Украины и предполагает, что за уголовным делом в отношении Порошенко может стоять политическое преследование.

Раса Юкнявичене - фото из открытых источников

"Я надеюсь, что Украина – это правовое государство, и преследования не будет. Мы наблюдаем за этим делом, но обвинять Порошенко в государственной измене... у меня был шок, когда я услышала официальные обвинения, потому что я знаю, как все началось, и знаю, какую борьбу ведет путинская пропаганда против Порошенко, и им это было бы очень выгодно, если сама Украина сделала то, что хотел сделать Путин", – отметила Юкнявичене.

Евродепутат добавила, что за событиями внутри Украины наблюдает так же придирчиво, как и за событиями за пределами Украины, имея в виду российскую агрессию.

"Меня волнует не только происходящее за пределами Украины – против Украины, против Запада и против демократии. Но я бы хотела, чтобы Украина также не давала оснований, чтобы у друзей Украины возникали дополнительные вопросы", – сказала Раса Юкнявичене.

Напомним, Петр Порошенко переоформил собственную корпорацию Roshen и другие немалые бизнес-активы на сына Алексея. Еще в начале месяца судебное учреждение наложило арест на имущество и активы бывшего главы государства. Но его большого кондитерского производства там нет. Об этом сказал представитель ОГП Юрий Белкин. По информации Forbes Украина, именно эта корпорация – самый ценный актив Порошенка. Медиа оценивает это сладкое производство более чем в $1,1 миллиарда. Вместе с ним состояние большого чиновника насчитывает около $1,6 миллиарда, — утверждает представитель Forbes Украина Владимир Ланда.

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