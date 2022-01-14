За уголовным делом в отношении Порошенко может стоять политическое преследование - евродепутат

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Ольга Чародий
В Европейском парламенте следят за делом по пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом в эфире Радио Свобода сообщила Раса Юкнявичене, депутат Европейского парламента от Литвы. По словам Юкнявичене, она озабочена ситуацией внутри Украины и предполагает, что за уголовным делом в отношении Порошенко может стоять политическое преследование.
Раса Юкнявичене - фото из открытых источников
Евродепутат добавила, что за событиями внутри Украины наблюдает так же придирчиво, как и за событиями за пределами Украины, имея в виду российскую агрессию.
Напомним, Петр Порошенко переоформил собственную корпорацию Roshen и другие немалые бизнес-активы на сына Алексея. Еще в начале месяца судебное учреждение наложило арест на имущество и активы бывшего главы государства. Но его большого кондитерского производства там нет. Об этом сказал представитель ОГП Юрий Белкин. По информации Forbes Украина, именно эта корпорация – самый ценный актив Порошенка. Медиа оценивает это сладкое производство более чем в $1,1 миллиарда. Вместе с ним состояние большого чиновника насчитывает около $1,6 миллиарда, — утверждает представитель Forbes Украина Владимир Ланда.
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