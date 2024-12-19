За слова, жесты и телодвижения могут наказать: что известно о новых видах правонарушений

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Кречмаровская Наталия
Новые виды правонарушений прописаны в Кодексе Украины об административных правонарушениях – новая статья о "сексуальном домогательстве" 173 со значком 7.
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Изменения в Кодексе объяснила заместитель начальника отдела департамента превентивной деятельности Нацполиции Татьяна Ищенко-Ладная в эфире национального телемарафона.
По ее словам, наказать могут за слова, жесты, телодвижения, сообщения в переписках оскорбительного сексуального характера против личности.
По ее словам, согласно этой статье, в случае умышленного совершения против лица оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально, то есть слова, жесты, телодвижения, в том числе с использованием электронных коммуникаций, лицо будет привлечено к административной ответственности.
Татьяна Ищенко-Ладная пояснила, что предупреждение и реагирование на такие правонарушения – это "новый вызов Национальной полиции". С правоохранителями проводят соответствующие тренинги для "получения ими навыков эффективного реагирования на случаи сексуальных домогательств, надлежащего доказывания, предотвращения таких правонарушений".
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на улице в Киеве днем застрелили мужчину.
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