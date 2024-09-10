За киевлянами усилят наблюдение: в Киеве закупают видеокамеры почти на 26 млн грн

Коммунальное предприятие "Информатика" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) объявило тендер на закупку средств развития комплексной системы видеонаблюдения и систем обеспечения безопасности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.



Согласно тендерной документации целью закупки является приобретение средств связи для развития комплексной системы видеонаблюдения города Киева и услуг, связанных с их поставкой, включающих их установку и настройку, с целью обеспечения выполнения мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, социального характера и ликвидации их последствий

Заказчик планирует приобрести, установить и настроить 11 комплектов средств, в состав которых входят 637:

Камеры сетевые тип 1,

Камеры сетевые тип 2,

Камеры сетевые тип 3,

Карты памяти,

Соединительные кронштейны,

Кронштейны.

Камера сетевая тип 1, имеет соответствующий, в частности, следующие минимальные технические характеристики:

Объектив: 1/2.8" Progressive CMOS,

Максимальное разрешение видео: 2560x1920,

Тип объектива: моторизованный, варифокальный, дистанционный фокус, 2.7-13.5 мм,

Фокусное расстояние и поле зрения (FOV): горизонтальный FOV 100.1° to 29.9°, вертикальный FOV 71.8° to 22.4°, диагональный FOV 135.2° to 37.4°,

ИП диапазон: 50 м.

Камера сетевая тип 2, имеет соответствующий, среди прочего, следующим минимальным техническим характеристикам:

Объектив: 4 х 1/2.8" Progressive CMOS,

Максимальное разрешение видео: 6912x2624 (18MP),

Тип объектива: фиксированный 3.5mm,

Фокусное расстояние и поле зрения (FOV): горизонтальный FOV 180°, вертикальный FOV 62.5°, диагональный FOV 180°,

ИП диапазон: 30 м.

Камера сетевая тип 3, отвечающая минимальным техническим характеристикам:

Объектив: 1/2.7" Progressive CMOS,

Максимальное разрешение видео: 4864x1632 (8MP),

Тип объектива: фиксированный 2.8 мм,

Фокусное расстояние и поле зрения: горизонтальный FOV 180°, вертикальный FOV 50°, диагональный FOV 180°;

ИП диапазон: 20 м.

Ожидаемая стоимость – 25 781 863 грн. Источник финансирования закупки – местный бюджет. Срок поставки товаров – до 31 декабря 2024 года.

По условиям тендера товар поставляется поставщиком полностью или частями на основании поданной покупателем заявки с указанием сроков, условий поставки и адресами (в местах его установки и настройки). Местом поставки товаров или место

Гарантия на каждый комплект средств должна составлять не менее 24 месяцев с даты подписания акта приема передачи, если больший срок не установлен производителем.

Дата обнародования тендера – 9 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 17 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется 18 сентября 2024г.

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