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За киевлянами усилят наблюдение: в Киеве закупают видеокамеры почти на 26 млн грн

В столице покупают камеры для развития комплексной системы видеонаблюдения

сегодня, 11:29
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Кречмаровская Наталия

Коммунальное предприятие "Информатика" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) объявило тендер на закупку средств развития комплексной системы видеонаблюдения и систем обеспечения безопасности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.

За киевлянами усилят наблюдение: в Киеве закупают видеокамеры почти на 26 млн грн

Согласно тендерной документации целью закупки является приобретение средств связи для развития комплексной системы видеонаблюдения города Киева и услуг, связанных с их поставкой, включающих их установку и настройку, с целью обеспечения выполнения мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, социального характера и ликвидации их последствий

Заказчик планирует приобрести, установить и настроить 11 комплектов средств, в состав которых входят 637:

  • Камеры сетевые тип 1,

  • Камеры сетевые тип 2,

  • Камеры сетевые тип 3,

  • Карты памяти,

  • Соединительные кронштейны,

  • Кронштейны.

Камера сетевая тип 1, имеет соответствующий, в частности, следующие минимальные технические характеристики:

  • Объектив: 1/2.8" Progressive CMOS,

  • Максимальное разрешение видео: 2560x1920,

  • Тип объектива: моторизованный, варифокальный, дистанционный фокус, 2.7-13.5 мм,

  • Фокусное расстояние и поле зрения (FOV): горизонтальный FOV 100.1° to 29.9°, вертикальный FOV 71.8° to 22.4°, диагональный FOV 135.2° to 37.4°,

  • ИП диапазон: 50 м.

Камера сетевая тип 2, имеет соответствующий, среди прочего, следующим минимальным техническим характеристикам:

  • Объектив: 4 х 1/2.8" Progressive CMOS,

  • Максимальное разрешение видео: 6912x2624 (18MP),

  • Тип объектива: фиксированный 3.5mm,

  • Фокусное расстояние и поле зрения (FOV): горизонтальный FOV 180°, вертикальный FOV 62.5°, диагональный FOV 180°,

  • ИП диапазон: 30 м.

Камера сетевая тип 3, отвечающая минимальным техническим характеристикам:

  • Объектив: 1/2.7" Progressive CMOS,

  • Максимальное разрешение видео: 4864x1632 (8MP),

  • Тип объектива: фиксированный 2.8 мм,

  • Фокусное расстояние и поле зрения: горизонтальный FOV 180°, вертикальный FOV 50°, диагональный FOV 180°;

  • ИП диапазон: 20 м.

Ожидаемая стоимость – 25 781 863 грн. Источник финансирования закупки – местный бюджет. Срок поставки товаров – до 31 декабря 2024 года.

По условиям тендера товар поставляется поставщиком полностью или частями на основании поданной покупателем заявки с указанием сроков, условий поставки и адресами (в местах его установки и настройки). Местом поставки товаров или место

Гарантия на каждый комплект средств должна составлять не менее 24 месяцев с даты подписания акта приема передачи, если больший срок не установлен производителем.

Дата обнародования тендера – 9 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 17 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется 18 сентября 2024г.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тендер на приобретение краски объявили в Харькове: потратят почти 15 млн грн.



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