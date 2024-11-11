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Юношей 16-17 лет заставляют соглашаться на военную службу: объяснение ТЦК

В Киевском ТЦК объяснили, какую информацию собирают от юношей 16-17 лет

сегодня, 14:46
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Кречмаровская Наталия

На днях в сети интернет распространялась информация, что якобы во время постановки на военный учет в ТЦК юношей 16-17 лет заставляют подписывать "согласие на военную службу после совершеннолетия". Однако такая информация является фейком. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

Юношей 16-17 лет заставляют соглашаться на военную службу: объяснение ТЦК

Иллюстративное фото

В Центре отметили, что Киевский городской ТЦК и СП по запросу Центра дал разъяснение информации, предоставляемой юношами во время приписки к призывному участку.

“Вся информация, получаемая от юношей при постановке на военный учет, ТЦК используется для выявления граждан, потенциально готовых к получению образования в военных учебных заведениях или к военной службе в будущем. Призыв граждан на военную службу по мобилизации осуществляется только по достижении 25-летнего возраста”, — отметили в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине продолжается мобилизация, однако на методы, которые применяют работники ТЦК в отношении военнообязанных, обратили внимание в Верховной Раде. Народный депутат Юрий Камельчук выразил свое видение действий работников центров комплектования.


Юношей 16-17 лет заставляют соглашаться на военную службу: объяснение ТЦК - фото 2


Узнать подробнее, что предложил народный депутат, можно по ссылке.

Напомним, что военнообязанным, кто не обновил данные в ТЦК, грозит наказание – штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Однако есть информация, что ТЦК автоматически подает таковых в розыск. Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отметил, что это не так. Ищут ли военнообязанных, кто не обновил данные в ТЦК, читайте здесь.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12244
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