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Взгляды украинцев резко изменились: чем недовольны 80% граждан

Более 80% украинцы хотят выборов: кого нужно переизбрать в первую очередь

сегодня, 21:40
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Кречмаровская Наталия

Вопрос проведения выборов в Украине обсуждается давно, ведь украинцы уже должны были бы выбирать новую власть. Однако помехой избирательного процесса стало военное положение. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Общественно-политические настроения украинцев (декабрь 2024 года)", сообщает портал "Комментарии".

Взгляды украинцев резко изменились: чем недовольны 80% граждан

Фото портал "Комментарии"

“С каждым месяцем все больше украинцев выражают желание провести выборы, особенно выборы в Верховную Раду Украины (там вообще запрос на уровне чуть меньше 80%). Почему так часто люди не понимают, какую конкретную пользу им приносят нынешние парламентарии. Поэтому и возникает желание их переизбрать. Это проблема, прежде всего, недостаточной информационной работы”, — объяснил настроения украинцев социолог Андрей Еременко.

Ответы на вопросы, при каких условиях можно проводить выборы, разделились следующим образом:

  • 20,4% — выборы необходимо проводить при любых условиях и как можно скорее,

  • 38,8% – выборы возможны только после окончательной победы и окончания военного положения.

  • 54,3% – выборы могут быть проведены фактически во время войны, но при тех или иных условиях.

По данным исследования, в целом готовность украинцев к выборам составляет 81,1%.

По его словам, для многих избирателей деятельность Рады ассоциируется только со скандалами вокруг отдельных депутатов и гетманцевщиной. "О конструктивной работе отдельных депутатов (которая, кстати есть) мало кто знает или вспоминает", — подчеркнул социолог.

А вот президентских выборов украинцы ждут меньше. Социолог считает это естественным. "Президент, в отличие от парламентариев, всегда заметен. Люди видят его деятельность, понимают ее ценность (как в положительном, так и в отрицательном смысле). И те, кто оценивает его положительно или хотя бы нейтрально, не имеют острого желания в выборах”, — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтингах Залужного, Буданова и Зеленского.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0au9X4abAJCjc3GvUfyp6Lfz4XysbyKed64s6KeV1KJ1XLnBjuAhPZ72vr83PunVpl&id=61555614568935
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