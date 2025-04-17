Выборочные проверки анонсировали на Пасху: кого коснутся мероприятия полиции

В Украине значительно усиливают меры безопасности перед Пасхой. В Национальной полиции Украине рассказали, какие меры безопасности будут применяться.

Полиция. Иллюстративное фото

Спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис рассказала, что Национальная полиция Украины готова к обеспечению правопорядка на Пасху. Ужесточаются меры безопасности, экипажи полиции приближены к местам богослужений, возможен выборочный осмотр вещей граждан, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Нацполиция ежегодно во время Пасхи усиливает меры безопасности. Отмечается, что экипажи полиции будут приближены к местам богослужений.

По ее словам, Нацполиция готова к обеспечению правопорядка вблизи храмов, улиц и автодорог.

"Полицейские могут избирательно проводить поверхностный осмотр вещей граждан", – добавила спикер.

Гирдвилис также напомнила, что во время военного положения могут действовать определенные ограничения, в частности, расписание богослужений составлено с учетом комендантского часа.

"Призываем граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже в Пасху", — отметила спикер Нацполиции.

Напомним, что после ракетных обстрелов Сум на Вербное воскресенье местные органы власти, как писал портал "Комментарии", решили усилить протокол безопасности. Так, в Ивано-Франковской области решили отменить массовые мероприятия на Пасху. А власти Киева обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляцию с культовых сооружений на украинских медиа и через интернет.