ВПЛ будут получать выплаты на аренду жилья: какие условия и как оформить

В Украине с конца января планируют ввести новый вид помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — субсидию на аренду жилья, которая поможет компенсировать часть расходов.

Переселенцы

Помощь будет предоставляться семьям, тратящим на аренду более 20% своих совокупных доходов.

Если доходы семьи меньше 5840 гривен на человека, компенсируется еще большая часть стоимости аренды, а в некоторых случаях даже ее полная сумма.

Эта помощь доступна переселенцам, которые:

Переехали с оккупированных территорий или зон боевых действий;

Нет собственного жилья на подконтрольной Украине территории (если жилье уничтожено или непригодно для проживания);

Не получают пособие на проживание в размере 2000—3000 гривен.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет назначаться на полгода, но не более чем на два срока подряд, а сам проект — экспериментальный, и будет действовать в течение двух лет.

Для оформления помощи необходимо заключить договор аренды, образцы которого можно найти в отделениях или на сайте Пенсионного фонда, а также в местных центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Обратиться за субсидией на аренду могут переселенцы, переместившиеся в любой регион, подконтрольный Украине.

Обращаться за новой субсидией можно будет с 29 января.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 109 депутатов Верховной Рады получили в октябре 2024 года компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета на общую сумму 1,888 млн гривен. Об этом идет речь на сайте Верховной рады.

Согласно опубликованному на сайте Кабмина списку депутатов, которым в октябре произведена выплата компенсации за аренду жилья или аренду гостиничного номера, общая сумма расходов, компенсированных парламентариям за аренду жилья, составила 1 888 150 гривен. Средний размер компенсации, начисленной депутату в месяц, составляет 19 500 гривен.