Война, политика и Рождество: чем живет Украина в начале нового года

На третьем году войны украинцы значительно изменили свои взгляды на отдельные политические и социальные события. При этом финансовое положение граждан ухудшилось, а курс страны большинство считает неправильным.

Иллюстративное фото

О таких настроениях украинцев свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного с 19 по 24 декабря 2024 года ВОО "Передовые Правовые Инициативы", сообщает сайт “Українські новини”. Опрос проводился по всем регионам Украины, за исключением оккупированных и прифронтовых территорий. Также узнали мнение украинцев в Германии, Чехии, Польше и других странах.

По данным исследования, как сообщает издание, материальное состояние многих граждан остается достаточно сложным: 8,87% опрошенных отмечают, что им не хватает средств даже на еду. Почти 42% сообщили, что средств хватает только на продукты питания, но бытовые расходы являются серьезным вызовом.









Даже в условиях войны украинцы сохраняют традиции – почти 51% граждан сообщили, что планируют отмечать Рождество 25 декабря, в то время как почти 19% выбрали 7 января.









Большинство украинцев считают ситуацию в стране критической. Более 89% респондентов отметили, что страна движется в неправильном направлении, и только 5,6% оценивают этот вектор как скорее положительный, чем отрицательный.

Что касается идеи введения миротворцев на территорию Украины, то мнения разделились:

40,3% положительно относятся к возможности введения иностранных миротворцев в случае прекращения боевых действий,

27,2% не верят в такое развитие событий,

почти 11% – негативно относятся к идее.

Относительно сценариев завершения войны большинство респондентов в Украине, а именно 73,4%, считают, что Украина должна идти на мирные переговоры, даже если это потребует компромиссов. При этом почти 26,6% выступают за продолжение войны до полного возвращения границ 1991 года.

Только 8,8% респондентов верят в мир через полную победу Украины с возвращением территорий и вступлением в НАТО и ЕС. 33,4% готовы согласиться на гарантии безопасности от Запада в качестве основы для завершения конфликта.

Изменились и политические предпочтения украинцев. Лидером президентских рейтингов сейчас является Валерий Залужный с поддержкой 24,29%. На втором месте – Владимир Зеленский – 16,07%, а на третьем – Юлия Тимошенко, которую поддерживают 12,62% респондентов.







Что касается парламентских симпатий, то первенство удерживает условная "партия Залужного" — почти 15,92% голосов. Второе место – "партия Владимира Зеленского" – почти 13,98% симпатий респондентов. "Батькивщине" Тимошенко симпатизируют 11,96% опрошенных.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о сценарии переизбрания Зеленского.



