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Воинский учет женщин в Украине: кого могут мобилизовать

При каких условиях могут мобилизовать женщин

сегодня, 12:56
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Кречмаровская Наталия

В Украине, согласно действующему законодательству, некоторые женщины должны встать на воинский учет. На воинский учет должны стать женщины, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту и имеют медицинскую или фармацевтическую специальность.

Воинский учет женщин в Украине: кого могут мобилизовать

Мобилизация женщин. Иллюстративное фото

В Харьковском ТЦК объяснили, при каких условиях женщины могут мобилизовать.

"Постановка на воинский учет женщин — это не мобилизация женщин медиков, это обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве. Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке (на основании собственноручно написанного заявления на имя руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки), — пояснили в терцентре.

Отмечается, что все учреждения, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до окончания обучения предоставляют списки женщин в ТЦК. На основе полученных данных женщинам выдаются временные удостоверения военнообязанного. Срок документа – 30 дней. После получения временного удостоверения женщины должны в течение 7 дней прибыть в ТЦК по месту жительства или регистрации для взятия на воинский учет.

На воинский учет принимают женщин после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Информация о женщинах, имеющих соответствующую специальность, в ТЦК должны передавать руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Женщины, не работающие и соответствующие специальности, должны прийти в ТЦК самостоятельно.

Напомним, портал "Комментарии" писал о скандале с работниками Черновицкого ТЦК.




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Источник: https://www.facebook.com/khoblvk/posts/pfbid032worj3teZozn5AaVamGnQGqEjA4TkwJS3jqNrik7Q4UsQeBNb5KaEeq6Eqo4tWCyl?locale=ru_RU
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