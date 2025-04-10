Воинский учет женщин в Украине: кого могут мобилизовать

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Кречмаровская Наталия
В Украине, согласно действующему законодательству, некоторые женщины должны встать на воинский учет. На воинский учет должны стать женщины, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту и имеют медицинскую или фармацевтическую специальность.
Мобилизация женщин. Иллюстративное фото
В Харьковском ТЦК объяснили, при каких условиях женщины могут мобилизовать.
Отмечается, что все учреждения, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до окончания обучения предоставляют списки женщин в ТЦК. На основе полученных данных женщинам выдаются временные удостоверения военнообязанного. Срок документа – 30 дней. После получения временного удостоверения женщины должны в течение 7 дней прибыть в ТЦК по месту жительства или регистрации для взятия на воинский учет.
На воинский учет принимают женщин после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Информация о женщинах, имеющих соответствующую специальность, в ТЦК должны передавать руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Женщины, не работающие и соответствующие специальности, должны прийти в ТЦК самостоятельно.
Напомним, портал "Комментарии" писал о скандале с работниками Черновицкого ТЦК.
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