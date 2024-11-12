Военный четко указал, каким людям больше нет места в Украине

В ноябре сообщество ЛГБТ планирует провести мероприятия в Киеве. Организаторы намерены провести благотворительный образовательный фестиваль, в рамках которого проведут лекции на тему квирности и другие активности. Доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов выразил свое видение этого вопроса, сообщает портал "Комментарии".

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“В День памяти жертв Голодомора, который приходится на 23 ноября, секс-меньшинства решили устроить свои мероприятия в Киеве. Считаю это ничем иным как русской провокацией и презрением к погибшим и пострадавшим от коммунистического террора”, — сказал боец.

По словам военного, если представители секс-меньшинств и организаторы данных мероприятий ставят свою ориентацию выше всеукраинских традиций и нравственных ценностей, то вопрос о толерантности к ним можно закрыть раз и навсегда.

"Таким людям нет места в государстве, за которое сотни тысяч украинцев уложили свою жизнь", — убежден Станислав Бунятов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что против ЛГБТ-пропаганды выступали и в Третьей штурмовой бригаде. На это мероприятие отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор Максим Жорин, который отметил, что в условиях, когда в Украине идет большая война, когда гибнут люди, когда массово выезжают за границу, нам нужны здоровые ценности. А не "левацкие пропагандистские мероприятия".

Узнать подробнее о мнении Максима Жорина, можно по ссылке.

Напомним, что провели уже шестой в истории марш ХарьковПрайда. В этом году он проходил в формате АвтоПрайда. Подробнее о проведении мероприятия в Харькове, можно узнать по ссылке.



