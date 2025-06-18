Военным изменили некоторые условия: что решили в Кабмине

Кабинет Министров Украины упростил порядок получения компенсации за аренду жилья для защитников. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Военный. Иллюстративное фото

По его словам, правительство приняло изменения в порядок выплаты денежной компенсации по найму жилья для военных, ветеранов и других лиц, защищавших Украину.

Гончаренко объяснил, что это изменит на практике для военных:

заявление можно будет подать через ЦНАП – независимо от места регистрации или фактического проживания;

предусмотрен электронный формат представления документов;

упрощена процедура для полицейских, спасателей, военных, которые еще не получили статус участника боевых действий;

вводится алгоритм передачи документов между ЦНАПами и органами ветеранской политики.

"Цель — сделать процесс более простым и доступным для тех, кто защищает страну", — объяснил народный депутат Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что 13 июня издание The New York Times, ссылаясь на данные украинских военных, защищающих Днепропетровскую область, сообщало, что оккупанты пересекли границу области. Однако военные опровергают эту информацию.

Как отметил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, сейчас ситуация неизменна и данных о том, что российская армия пересекла административную границу Днепропетровской области, нет. При этом он уточнил, что, вероятно, новая информация, учитывая разведданные, может появиться вечером 13 июня.

Пресс-офицер ОСУВ "Хортица" Андрей Задубинный также подтвердил отсутствие врага на территории Днепропетровской области. По его словам, возможно, Американский институт изучения войны анализирует какие-то российские источники или другие.



