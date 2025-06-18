logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Военным изменили некоторые условия: что решили в Кабмине
commentss НОВОСТИ Все новости

Военным изменили некоторые условия: что решили в Кабмине

Военным упростят условия аренды жилья

сегодня, 16:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кабинет Министров Украины упростил порядок получения компенсации за аренду жилья для защитников. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Военным изменили некоторые условия: что решили в Кабмине

Военный. Иллюстративное фото

По его словам, правительство приняло изменения в порядок выплаты денежной компенсации по найму жилья для военных, ветеранов и других лиц, защищавших Украину.

Гончаренко объяснил, что это изменит на практике для военных:

  • заявление можно будет подать через ЦНАП – независимо от места регистрации или фактического проживания;

  • предусмотрен электронный формат представления документов;

  • упрощена процедура для полицейских, спасателей, военных, которые еще не получили статус участника боевых действий;

  • вводится алгоритм передачи документов между ЦНАПами и органами ветеранской политики.

"Цель — сделать процесс более простым и доступным для тех, кто защищает страну", — объяснил народный депутат Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что 13 июня издание The New York Times, ссылаясь на данные украинских военных, защищающих Днепропетровскую область, сообщало, что оккупанты пересекли границу области. Однако военные опровергают эту информацию.

Как отметил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, сейчас ситуация неизменна и данных о том, что российская армия пересекла административную границу Днепропетровской области, нет. При этом он уточнил, что, вероятно, новая информация, учитывая разведданные, может появиться вечером 13 июня.

Пресс-офицер ОСУВ "Хортица" Андрей Задубинный также подтвердил отсутствие врага на территории Днепропетровской области. По его словам, возможно, Американский институт изучения войны анализирует какие-то российские источники или другие.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/47733
Теги:

Новости

Все новости