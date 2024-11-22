Военные ТЦК начали бояться: что на это указывает

Временная следственная комиссия по вопросам нарушения законодательства в Минобороны и ВСУ год изучала ситуацию в армии и обнародовала довольно скандальный отчет. Председатель ВСК, народная депутат Анна Скороход рассказала "Телеграф", на что жалуются военные ТЦК и объяснила, почему представители ТЦК ходят в балаклавах, сообщает портал “Комментарии”.

Фото портал "Комментарии"

По словам Анны Скороход, основная жалоба от ТЦК – малая заработная плата и то, что они демонизируются, снижают уровень доверия к ним. “Популяризируется в обществе, что ТЦК – это источник зла. Но мы им не раз говорили, что вопрос отношения к вам людей – это вопрос вашего поведения в отношении людей”, — уточнила она.

На вопрос, почему военные ТЦК используют балаклавы, народная депутат ответила: “Думаю, просто боятся. Понимаете? Если жить рядом с людьми, люди могут где-то и встретить на улице…”.

Напомним, что главные жалобы военных, по словам Скороход, коррупция в армии, вымогание денег с ребят, недопущение на прохождение ВЛК и лечение. А чаще всего — это невыплата денежного довольствия, или выплата в не полном объеме. Узнать подробнее, за что требуют деньги у военных, можно по ссылке .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Волынском областном ТЦК объяснили драку. Бунт в ТЦК пытался поднять в прошлом осужденный гражданин — это провокация, которая будет иметь последствия. "Это лицо неоднократно нарушало правила — курило в запрещенных местах, провоцировало других и подстрекало к конфликтам", — уточнили в ТЦК.

Узнать более подробно, что произошло в ТЦК, можно по ссылке.