Военные об инициативе Зеленского: что сложно будет реализовать на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о реализации новой инициативы. Речь идет о дополнительном отпуске для военных.

Военные. Иллюстративное фото

"Поручал, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для наших военных. Чтобы в августе это заработало", — сообщил президент Украины.

Однако военные не уверены, что на практике это будет реально реализовано. Мэр Геническа Станислав Бунятов, позывный "Осман" сообщил, что у них с отпусками в целом все нормально — рядовой и сержантский состав ходят поочередно.

"Имеем по 30 суток на каждого. Один отгулял — другой едет сразу после возвращения первого. Иначе работа "хромает". Успеем ли пройти по третьему кругу за год и использовать еще 15 суток? Вряд ли. Но на случай внештатной ситуации будет очень неплохо иметь этот запас", — отметил военный.

По его словам, сложнее офицерам, ведь некоторые могут вырваться только во время краткосрочной ротации, потому что работы нереально много.

"Но все все понимают — и по возможности командир дает пару дней внутренних выходных во время ротаций на позициях. Что касается пехоты — я считаю, что даже 45 суток мало. В любом подразделении в каждый бой ребята идут как в последний", — отметил он.

Военный также рассказал, что мечтает, чтобы пехота больше не воевала, а лишь обеспечивала работу роботизированных комплексов непосредственно на линии боевого столкновения. По его словам, до этого далеко, но движение есть.

Старший лейтенант Сил обороны Украины позывной "Алекс" одобрительно оценил инициативу Зеленского, однако есть нюансы.

"+15 дней до отпуска — топ. НО, важно посмотреть на механизм реализации этих отпусков, потому что некоторым ротным часто все равно какие там отпуска вводили, хотя в некоторых бригадах стараются всех прогонять через отпуск", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как военная часть на Киевщине покупала дроны для ВСУ.