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Военнопленным отменяют госкомпенсацию: кто не получит деньги

Кто из военных не получит компенсацию

19 февраля 2025, 19:35
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Кречмаровская Наталия

С 1 февраля 2025 вступили в силу изменения в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, что изменилось и кто не сможет получить государственную компенсацию. Речь идет о выплате денежного довольствия членам семей военнослужащих, попавших в российский плен или признанных без вести пропавшими.

Военнопленным отменяют госкомпенсацию: кто не получит деньги

Иллюстративное фото

"Основные изменения в порядке выплат касаются того, что теперь военнослужащий имеет право составить в письменной произвольной форме личное распоряжение, в котором определяет кому и сколько в процентах будет выплачиваться его денежное довольствие, если он, например, попадет в российский плен", — сообщили в Полтавском ТЦК.

По словам Истомина, непосредственно выплачивают денежное довольствие воинские части, а ТЦК и СП в первую очередь определяют круг лиц, которые уже в марте должны получить долю денежного довольствия. После определения круга лиц начинается сбор всех необходимых документов. Прежде всего, это заявление на имя командира воинской части.

При этом он уточнил, что военнослужащие, дезертиры и СОЧшники, добровольно сдавшиеся в плен, не получат госкомпенсацию. По словам Истомина, родственники пропавшего без вести бойца могут получить сразу только 20% от суммы выплаты. Остальные 80% будут получены после того, как он вернется из плена (самому военному) или будет признан погибшим (его семьи).

Напомним, что в столичном ТЦК, как писал портал "Комментарии", прокомментировали условия содержания мобилизованных.




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Источник: https://www.facebook.com/Poltavskyi.TCK/posts/pfbid02LHVqAMZonJDRM2FoK7CBACXrsvgEhMcKCAy6vd1nK5Qnj6LGGKFYkdg8mfs1QwRql
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