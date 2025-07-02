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"Вода в Украине станет опасной": какие изменения согласовал Кабмин

Кабмин согласовал изменения к требованиям относительно качества питьевой воды

2 июля 2025, 20:46
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Кречмаровская Наталия

Вопрос качества водопроводной воды постоянно в Украине. Водоканалы постоянно отчитываются, что вода отвечает установленным нормам, а потребители жалуются на низкое качество. Объясняли, что проблемы в домовых трубах. Однако вопрос качества водопроводной воды, которую законодательно называют питьевой, так и не решен. Но, вероятно, в будущем качество воды будет еще хуже.

"Вода в Украине станет опасной": какие изменения согласовал Кабмин

Вода. Иллюстративное фото

Кабмин согласовал предоставление водоканалам временных отступлений к требованиям качества питьевой воды. Об этом сообщил Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

"Если раньше ее просто невозможно было пить, то сейчас и стоять возле нее будет опасно. Но здесь возникает вопрос, да, а тарифы водоканалы к европейским будут повышать", — прокомментировал инициативу правительства эксперт.

Попенко опубликовал фотографии соответствующих документов.

”Вода в Украине станет опасной”: какие изменения согласовал Кабмин - фото 2
”Вода в Украине станет опасной”: какие изменения согласовал Кабмин - фото 3

 

Напомним, портал "Комментарии" писал  что вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги во время войны обсуждается постоянно. Пока действует мораторий на повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение, однако, стоимость электроэнергии для потребителей возросла в 2024 году. На очереди могут оказаться тарифы на холодную воду.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что об изменениях, которые готовят в Кабинете министров Украины, по его словам, Министерство развития громад и территорий Украины предлагает внести изменения в правительственное постановление. Эта инициатива, по словам эксперта, разблокирует повышение тарифов на централизованное холодное водоснабжение и водоотвод.




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Источник: https://t.me/OlehPopenko/8259
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