Во Львове готовятся к зиме: что покупают на 7,5 млн грн

Железнодорожная районная администрация Львовского городского совета объявила тендер на приобретение песчано-соляной смеси из песка и технической соли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.



Согласно тендерной документации заказчик планирует приобрести 2570 кубических метров песчано-соляная смесь из песка и соли технической с такими требованиями к материалам:

Если соль для зимнего содержания улиц, удостоверяемая качеством согласно ДСТУ 4246:2003, должна отвечать следующим требованиям: соль каменная, сорт высший, молотый, крупность 3 (три).

Если соль для зимнего содержания улиц, удостоверяемая качеством согласно ДСТУ EN16811-1:2022, должна соответствовать следующим требованиям: каменная соль (rock salt), сухая соль (dry salt), сорт М (средне мелкая соль) (grade M ( medium salt)).

Песок плотный природный должен удовлетворять следующим требованиям: ДСТУ Б В. 2.7-32-95, модуль крупности – от 1.00 до 4.0; содержание пылеводных и глинистых частиц – до 2% масс.

Противолежедные материалы – должны соответствовать требованиям ДСТУ 8853:2019.

Ожидаемая общая стоимость – 7 500 000 гривен. Источник финансирования – средства местного бюджета. Срок поставки товаров – до 31 декабря 2024 года.

Поставку товара необходимо производить партиями по требованию заказчика.

Местом доставки товаров указано: Львовская область, Львов, ул. Блажкевича, 12а.

Дата обнародования тендера – 9 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 18 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется 19 сентября 2024г.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что объединенная штурмовая бригада "Лют" объявила тендер на 15,5 млн грн: что планируют купить.



