Власти "закручивают гайки": условия выхода на пенсию станут более жесткими

Украинцам сложнее выходить на пенсию, а количество граждан, которые смогут выйти на пенсию в 60 лет будет сокращаться. Об этом рассказала научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко в эфире "Киев24", сообщает портал "Комментарии".

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По ее словам, в Украине будет увеличиваться количество страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. К тому же ухудшили ситуацию годы войны – почти три года полномасштабной вооруженной агрессии РФ помешали людям вести нормальный образ жизни и трудовую активность.

"Людям, которые достигнут 60-летнего возраста в 2025, 2026, 2027 годах, будет еще сложнее выполнить требования, потому что критерий стажа будет расти до 35 лет", — рассказала эксперт.

Также она добавила, что в Украине в Украине наблюдается тенденция к сокращению количества пенсионеров. "И там есть ряд различных факторов, условия становятся все более жесткими", — подытожила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России пытаются решить проблемы нехватки работников за счет пенсионеров.

В России такими шагами пытаются покрывать пенсионерами кадровый дефицит, возникший из-за войны. Отмечается, что российское правительство возобновляет индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такая практика была прекращена в РФ еще в 2016 году. Восстановление такой индексации политики РФ объясняют необходимостью повышения им выплат. Хотя официально это решение объясняется "социальной справедливостью" на самом деле по данным ЦПИ СНБО, таким образом правительство РФ планирует бороться с дефицитом кадров из-за войны и санкций.

О чем свидетельствует изменение в политике РФ читайте по ссылке.