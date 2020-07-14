Верховная Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса в Украине

Украинский парламент во втором чтении одобрил законопроект №2285-д, который легализирует игорный бизнес в Украине. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"За" проголосовало 248 народных депутатов.

Таким образом, закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр лицам, у которых на это нет лицензии. Залы с игровыми автоматами можно располагать в отелях, начиная от трехзвездочных. Согласно закону, гражданам России запрещено владеть объектами игорного бизнеса в Украине.

К примеру, в Киеве наземные казино могут располагаться только в пятизвездочных отелях с вместительностью не менее 150 номеров. Внутри можно располагать 10 игровых столов (максимум 2 - рулеточных) и 50 игровых автоматов. Площадь казино должна быть не менее 500 метров квадратных.

А вот букмекерские конторы можно размещать в трехзвездочных отелях и выше с минимальной вместительностью в 50 номеров. Игровые автоматы подпадают под похожий принцип, в одном зале можно разместить 50 автоматов (не более 250 на одну лицензию). Отдельным пунктом прописаны игровые зоны. Минимальная площадь отеля - 10 тысяч метров квадратных, в игровой зоне должно работать минимум 200 человек.

Ранее "Комментарии" пообщались с экспертами, чтобы узнать, насколько рационально во время кризиса принимать данный закон.

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