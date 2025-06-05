Вечная классика: первый опыт курения у украинцев был с обычными сигаретами - опрос

По результатам опроса у 85% совершеннолетних, регулярно или эпизодически потреблявших хотя бы один из никотинсодержащих продуктов, первым опытом стало именно курение обычных сигарет. Средний возраст начала курения составляет 19,8 лет.

Курение. Иллюстративное фото

Такие данные огласили 5 июня во время пресс-конференции, посвященной результатам опроса "Что думают украинцы об инициативах в сфере борьбы с курением", проведенном общественной организацией "Европейский выбор Украины" вместе с социологической службой Центра Разумкова.

"Большинство респондентов начинали потребление никотиносодержащих продуктов с сигарет. Вместе с тем, мы чувствуем обеспокоенность ростом потребления ароматизированных электронных сигарет, хотя их продажа в Украине уже почти год, как полностью запрещена", — отметил руководитель общественной организации "Европейский выбор Украины" Тарас Клименко.

По его словам, проблема заключается в слабом контроле за продажей ароматизированных электронных сигарет, которые можно легко купить в любом ТРЦ или в интернете.

Более 80% потребителей не считают запрет ароматизаторов эффективным способом борьбы с курением. Покупатели просто находят обходные пути, например, покупая ароматические капсулы для использования с никотинсодержащими продуктами.

"Общество ожидает от государственной политики не только запретов, но и более системной просветительской работы. Лишь 16% опрошенных считают, что украинское правительство добивается прогресса в уменьшении количества курильщиков в стране", — пояснил Тарас Клименко.

По мнению 86% респондентов, правительство должно сосредоточить усилия на образовательных программах для молодежи, поскольку они более эффективны для уменьшения использования сигарет и других никотинсодержащих продуктов.

Опрос показал, что наиболее эффективными мерами по снижению уровня курения в Украине являются:

повышение уровня осведомленности о вреде курения в школах – 39,9% ответов;

борьба с продажей сигарет и никотиновых продуктов несовершеннолетним и на нелегальном рынке – 26,7% ответов;

усиление наказаний для розничных продавцов, продающих товары лицам младше 18 лет — 23,1% ответов.

Напомним, с 11 июля 2024 года запрещено продавать ароматизированные электронные сигареты и заправляемые ими жидкости. Таковы требования статей 10 и 10-1 Закона № 1978-IX, который был принят в 2023 году. Запрет касается и жидкостей, содержащих вкус фруктов, ментола или другие компоненты, изменяющие или маскирующие настоящий вкус табака.

Отметим: портал "Комментарии" писал, что в 2024 году в Одессе разоблачили схему контрабанды сигарет.



