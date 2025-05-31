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В ВСУ жестко ответили на скандалы с ТЦК: что выявили во время проверок

В ОК "Север" проверили информацию о скандалах с ТЦК

сегодня, 18:15
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Кречмаровская Наталия

Скандалы с ТЦК в Украине возникают постоянно, однако они могут носить манипулятивный характер. Именно о попытках дискредитации деятельности терцентров заявили в оперативном командовании "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В ВСУ жестко ответили на скандалы с ТЦК: что выявили во время проверок

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что в Украине идет обновление подходов к работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Цель внедрения изменений в работе представителей ТЦК — обеспечить прозрачность и открытость их деятельности для общества.

В ОК "Север" сообщили, что в мае 2025 года в зонах ответственности подчиненных ТЦК и СП зафиксировали распространение информации о 68 инцидентах с участием военнослужащих ТЦК и СП, которые являются манипулятивными. В целом отмечают, что это 91% всех сообщений. При этом 7 инцидентов были подтверждены – это 9% инцидентов.


В ВСУ жестко ответили на скандалы с ТЦК: что выявили во время проверок - фото 2


В ОК отметили, что большое количество манипулятивной информации может свидетельствовать о целенаправленных попытках отдельных лиц дискредитировать законную деятельность ТЦК и СП и снизить уровень общественного доверия к процессу мобилизации в целом.

В Оперативном командовании "Север" заверили, что непрерывно контролируют действия военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Вся информация о возможных нарушениях тщательно проверяется для своевременного реагирования и принятия соответствующих управленческих и дисциплинарных решений", — подчеркнули в ОК "Север".

Напомним, портал "Комментарии" писал о вероятном усилении мобилизации в Украине на Пасху. Отмечалось, что мужчины быстро выбегали из территории храма после освящения пасхальных корзин. Однако в Центре противодействия дезинформации заявили, что облав ТЦК не было.




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Источник: https://www.facebook.com/100064471011124/posts/1106638704828486/?rdid=Fno5CozkTDmFZz7i#
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