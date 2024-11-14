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В ВР хотят максимально оградить политиков, чиновников и активистов от обвинений: какое решение предлагают

Политиков, должностных лиц, активистов нельзя будет называть уклонистами: какое решение предлагают принять ВР

сегодня, 17:12
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Кречмаровская Наталия

Нардепы хотят максимально защитить активистов и публичных лиц от вероятных нападок относительно воинской обязанности. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12197 по обеспечению открытости военно-учетных данных отдельных категорий лиц, сообщает портал "Комментарии".

В ВР хотят максимально оградить политиков, чиновников и активистов от обвинений: какое решение предлагают

Иллюстративное фото

Законопроект инициирован народным депутатом Максимом Бужанским и имеет целью предотвратить ложные обвинения в уклонении от исполнения воинского долга, в частности в отношении публичных лиц, и обеспечить прозрачность информации для проверки таких фактов.

В пояснительной записке отмечено, что продолжающаяся война в Украине повысила важность выполнения гражданами воинского долга, а любые публикации, обвиняющие публичных деятелей в уклонении от этой обязанности, могут создавать социальное напряжение и подрывать доверие к процессам мобилизации.

Согласно законопроекту, открыты будут только определенные данные, касающиеся призывников, военнообязанных и резервистов, занимающих публичные должности, в том числе руководителей общественных объединений и благотворительных организаций. Законопроект сохраняет ограниченный доступ к личной информации, такой как место жительства или дата рождения.

Целью законопроекта является не только предотвращение нарушения прав и свобод граждан, но и обеспечение возможности проверки информации, касающейся публичных лиц, с целью борьбы с ложными обвинениями и дискредитацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что при мобилизации военнообязанных возрастом 50+ в ТЦК обещают некоторые послабления.




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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/45226
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