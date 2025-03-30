В военной форме и с протезом: украинская кукла глазами россиян (ФОТО)

Россия не перестает тиражировать фейки об Украине. Взялись даже за детей. Российские пропагандисты распространяют информацию, что якобы в магазинах детских игрушек продают украинскую куклу "Барби" по имени Оксана. Особенность куклы в том, что она в военной форме и с протезом.

Иллюстративное фото

Специалисты проверили информацию, которую распространяют российские Telegram-каналы.

"На самом деле: это — очередной российский подлог, ведь такой куклы нет в продаже в Украине. Фотографию распространяют исключительно российские медиа, и она имеет признаки использования фоторедактора, сообщают фактчекеры проекта StopFake", — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что специалисты с помощью инструмента InVid обнаружили разные уровни для куклы и текста на упаковке и неестественный задний план. К тому же специалисты определили, что буквы в слове "осторожно" выглядят неестественно на вздутой наклейке. При этом в фотографии отсутствуют метаданные (EXIF).

В Центре также объяснили, что знак, использованный на псевдо-барби, не относится к признанной символике, которой маркируются игрушки в Украине и мире.

"На подделке отсутствуют артикул, возрастное назначение и знак-трехлистник, что свидетельствует о соответствии техническому регламенту", — пояснили в Центре.









Напомним, что Вооруженные силы Украины, как писал портал "Комментарии", продолжают проводить операцию в Курской области. В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 8:00 30 марта. Отмечается, что в зоне операции в Курской области за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины остановили 31-ю атаку российских военных.



