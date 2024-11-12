В Верховной Раде признались, какое незаконное указание получили врачи ВЛК

В Украине встречается немало скандалов с результатами военно-врачебной комиссии. В Верховной Раде рассказали, почему врачи выносят такие решения и как планируют побороть коррупцию. Об этом рассказала на пресс-конференции членов временной следственной комиссии Верховной Рады народный депутат Анна Скороход, сообщает портал “Комментарии”.

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По ее словам, врачи военно-врачебных комиссий получили указание "сверху" признавать пригодными всех военнообязанных.

"Нам неоднократно сами врачи говорили и они негласно нам помогали, что имеют указание, что все пригодны. А непригодны – это отдельная каста. Такого не может быть", – заявила нардеп.

Она также напомнила о многочисленных фактах коррупции и рассказала, как это можно изменить. “Мы предлагали, что ВЛК должна рассматривать не одна и та же в каждой области, а чтобы они были смешанными. Чтобы они все время передвигались по Украине. И чтоб нельзя было вообще договориться. Потому что комиссия все время будет переменной. Более того, в комиссию мы предлагали добавить какого-нибудь правоохранителя, который будет неофициально под прикрытием контролировать, что же происходит в этих комиссиях", — сказала нардеп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине продолжает действовать военное положение и проводятся мобилизационные мероприятия. К тому же, соответствующие законы продления такого периода на 90 дней подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Постоянно появляется информация о жестких мобилизационных мерах. В Черновицком ТЦК ответили, применяют более жесткие методы, чем в других областях.

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