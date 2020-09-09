В Верховной Раде хотят обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей

В среду, 9 сентября, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №4004, который может позволить использовать электронные доказательства во время судебных разбирательств и обяжет интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в Сети. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте парламента.

Автором документа является представитель фракции "Слуга народа" Денис Монастырский. Кроме него, инициаторами выступили еще двенадцать народных избранников из различных политических сил.

По мнению авторов, этот законопроект позволит усовершенствовать процедуру проведения негласных следственных (розыскных) действий по уголовным производствам по киберпреступлениям и улучшить государственно-частное взаимодействие правоохранительных органов и операторов дальней связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документам.

Кроме того, депутаты предлагают дополнить перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами. Также планируется создание порядка специальной конфискации виртуальных активов.

Документ предлагает считать электронным доказательством информацию в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства.

Как ранее сообщали "Комментарии", европейские интернет-провайдеры выдержали мощную кибератаку.

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