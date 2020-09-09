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Главная Новости Общество права человека В Верховной Раде хотят обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей
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В Верховной Раде хотят обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей

Борьба с киберпреступниками в Украине набирает обороты

сегодня, 15:29
Автор:

Владимир Лавский

В среду, 9 сентября, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №4004, который может позволить использовать электронные доказательства во время судебных разбирательств и обяжет интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в Сети. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте парламента.  

В Верховной Раде хотят обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей

Автором документа является представитель фракции "Слуга народа" Денис Монастырский. Кроме него, инициаторами выступили еще двенадцать народных избранников из различных политических сил. 

По мнению авторов, этот законопроект позволит усовершенствовать процедуру проведения негласных следственных (розыскных) действий по уголовным производствам по киберпреступлениям и улучшить государственно-частное взаимодействие правоохранительных органов и операторов дальней связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документам.

Кроме того, депутаты предлагают дополнить перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами. Также планируется создание порядка специальной конфискации виртуальных активов.

Документ предлагает считать электронным доказательством информацию в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства.

Как ранее сообщали "Комментарии", европейские интернет-провайдеры выдержали мощную кибератаку.


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