В ВАКСе по-своему трактуют практику ЕСПЧ: "100% алиби теперь ничего не значит", – известный юрист

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Недилько Ксения
Высший антикоррупционный суд искажает практику Европейского суда по правам человека. Фактически ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека, – заявил заслуженный юрист Украины, член правления Ассоциации адвокатов Украины Семен Ханин.
ВАКС
По его словам, следователи судьи ВАКС все доказательства стороны обвинения априори считают надлежащими, допустимыми и достоверными. В то время как к доказательствам и аргументам стороны защиты относятся как к таким, на которые на стадии избрания меры пресечения не нужно обращать внимание, отметил известный юрист.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день следователи судьи ВАКС превратили в фарс выяснение обоснованности подозрения на досудебном расследовании.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что Высший антикорсуд становится все более зависимым от НАБУ и САП, систематически нарушающих конституционные права человека.
Адвокат Тарас Баранов обвинял НАБУ в подыгрыше прокурорам САП и детективам НАБУ. "Судьи ВАКС придерживаются посттоталитарного, постсоветского подхода, когда нужно поспособствовать обвинению – САП и НАБУ, выполнить их задачу", – отмечал юрист.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что антикоррупционные органы Украины, в частности Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), оказались в центре скандала из-за обвинений в создании системы взаимного прикрытия.
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