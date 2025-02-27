В ВАКСе по-своему трактуют практику ЕСПЧ: "100% алиби теперь ничего не значит", – известный юрист

Высший антикоррупционный суд искажает практику Европейского суда по правам человека. Фактически ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека, – заявил заслуженный юрист Украины, член правления Ассоциации адвокатов Украины Семен Ханин.

ВАКС

"Молча наблюдать за этим силы уже больше нет! Фактически ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека. Следователи судьи искажают практику ЕСПЧ: они с ВАКС утверждают, что в случае отсутствия 100% алиби, "лицо, о котором идет речь, могло совершить правонарушение". И это очень досадно…", – написал Ханин.

По его словам, следователи судьи ВАКС все доказательства стороны обвинения априори считают надлежащими, допустимыми и достоверными. В то время как к доказательствам и аргументам стороны защиты относятся как к таким, на которые на стадии избрания меры пресечения не нужно обращать внимание, отметил известный юрист.

"При таких обстоятельствах каждое подозрение оказывается обоснованным, даже при наличии 100% алиби…", – сообщил юрист.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день следователи судьи ВАКС превратили в фарс выяснение обоснованности подозрения на досудебном расследовании.

"И это понятно не отвечает задачам уголовного производства. Но фактическая безнаказанность придает следователям ощущение какого-то произвола", – подытожил Ханин.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что Высший антикорсуд становится все более зависимым от НАБУ и САП, систематически нарушающих конституционные права человека.

Адвокат Тарас Баранов обвинял НАБУ в подыгрыше прокурорам САП и детективам НАБУ. "Судьи ВАКС придерживаются посттоталитарного, постсоветского подхода, когда нужно поспособствовать обвинению – САП и НАБУ, выполнить их задачу", – отмечал юрист.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что антикоррупционные органы Украины, в частности Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), оказались в центре скандала из-за обвинений в создании системы взаимного прикрытия.