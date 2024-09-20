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В "Укрпочте" опровергли информацию о рассылке повесток военнообязанным

"Укрпочта" разослала тестовые повестки, однако количество их значительно меньше

20 сентября 2024, 09:40
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Кречмаровская Наталия

Накануне в СМИ появилась информация, что "Укрпочта" получила первую партию повесток военнообязанным для рассылки. Сообщалось, что повестки были сгенерированы без участия ТЦК, а отправить планировали 6000 сообщений. Однако у почтового оператора частично опровергли эту информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Dev.

В "Укрпочте" опровергли информацию о рассылке повесток военнообязанным

Иллюстративное фото

В пресс-службе "Укрпочты" сообщили, что "информация, указанная в публикации, не соответствует действительности" (речь идет о рассылке 6000 повесток), и посоветовали обратиться в Министерство обороны Украины за уточнением.

“В комментарии dev.ua глава “Укрпочты” Игорь Смилянский уточнил, что тестовые повестки действительно были разосланы, но речь идет не о 6000, как сообщалось ранее, а об около 1000. “Продолжение следует”, — добавил генеральный директор “Укрпочты”, — сообщает издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Игорь Фрис подверг критике идею доставки повесток военнообязанной почтовой связью. Он убежден, что неточность при оформлении повестки может привести к коллапсу системы.

"Может возникнуть огромный коллапс в самой системе, когда почта не будет справляться с доставкой подобных повесток. Когда доставка подобных повесток или их недоставка будет неправильно оформлена, о чем лицо даже и знать не будет. Но одновременно с этим у человека возникнут соответствующие обязательства перед государством. И я ожидаю, что здесь может возникнуть огромная проблема для общества", — прокомментировал нардеп реализацию законодательных изменений на практике.

Подробнее о рисках для военнообязанных и государства читайте по ссылке.



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Источник: https://dev.ua/news/pershi-6000-povistok-ukrposhtoiu-1726669578
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