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В Украине выросло количество случаев домашнего насилия: в чем причина

Количество дел по домашнему насилию растет год от года

сегодня, 12:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Украине значительно увеличилось количество случаев домашнего насилия в период с 2007 по 2023 год: с 95,283 до 163,542 случаев в год. Об этом портал "Комментарии" узнали из последних данных, предоставленных Национальной полицией Украины.

В Украине выросло количество случаев домашнего насилия: в чем причина

Количество случаев домашнего насилия в Украине

В Украине выросло количество случаев домашнего насилия: в чем причина - фото 2

Днепропетровская область занимает одно из первых мест по количеству случаев домашнего насилия. Правоохранители зафиксировали значительный рост: с 4,047 случая в 2007 году до рекордных 14,992 в 2023 году. Такой рост может свидетельствовать об увеличении выявленности таких преступлений или о росте насилия как такового.

В Винницкой области количество случаев выросло с 4,702 в 2007 году до 7,305 в 2023 году. Киевская область также показывает тревожный тренд – с 5,796 до 9,907 соответственно.

В столице страны это количество увеличилось почти в четыре раза – с 3,337 в 2007 году до 13,865 случаев в прошлом году.

В Украине выросло количество случаев домашнего насилия: в чем причина - фото 3

После того, как в Уголовный кодекс внесли статью о домашнем насилии и положили начало Единому реестру досудебных расследований, стало возможным лучше отслеживать, как часто в Украине случается домашнее насилие и насколько эффективно полиция борется с этим. Теперь эта проблема учитывается в общем подсчете преступлений в стране.

Для предупреждения домашнего насилия важно работать на нескольких уровнях от индивидуального до государственного. Вот некоторые ключевые мероприятия:

1. Образование и сознание: Разъяснительная работа по поводу последствий домашнего насилия и способов его предупреждения среди широкой общественности. Важно сделать акцент на том, что насилие – это не просто личная проблема, а преступление против другого человека.

2. Изменение социальных норм и стереотипов: Работа над изменением социальных стереотипов, оправдывающих насилие или обесценивающих его жертв, в частности, через образовательные программы в школах и общественные кампании.

3. Поддержка жертв: Обеспечение доступных служб поддержки для жертв домашнего насилия, включая горячие линии, приюты и консультационные центры.

4. Юридическая поддержка и защита: Укрепление законодательства по защите жертв и обеспечение надлежащего уголовного преследования обидчиков.

5. Программы для обидчиков: Разработка и применение программ реабилитации для лиц, совершающих насилие с целью изменения их поведения.

Ранее "Комментарии" писали, что за 2023 год в полицию поступило более 291 тысячи заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия.



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