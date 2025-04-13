В Украине выросла бытовая коррупция: результаты опроса

За последний год в Украине выросла бытовая коррупция, свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Коррупция растет. Фото из открытых источников

В частности, 29% респондентов заявили, что руководство школ и учителя требовали от них или членов семьи взятки (денег, подарка, протекции, услуги) за последние 12 месяцев.

Еще 26% украинцев сообщили о вымогательстве взяток при получении медицинских услуг (включая врачей, сотрудников больниц, поликлиники, аптеки).

Коррупция в сфере приватизации, владения и использования землей выросла за год с 14% до 25%.

Кроме того, 25% украинцев заявили, что сталкивались с вымогательством взяток от сотрудников Национальной полиции (включая патрульную полицию).

Как утверждают респонденты, уровень коррупции в налоговой сфере вырос за год с 6 до 13%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня утром вражеские баллистические ракеты ударили по центру города Сумы. Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар. "Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", – отмечает президент. Речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции опубликовал сообщение об атаке РФ на французском, английском и украинском языках. Макрон подчеркнул, что только Россия хотела этой войны и продолжает ее вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа. Соболезнования украинцам на своих страницах в X выразили также президенты Литвы Гитанас Науседа и Молдовы Мая Санду и глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.