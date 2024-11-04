В Украине впечатляющее количество ветеранов-защитников: что им предлагают в Минобороны

В Украине сегодня проживает около 1 миллиона ветеранов, которые возвращаются в гражданскую жизнь после защиты нашего государства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.

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“Это люди, у которых не только бесценный боевой опыт, но и в гражданской жизни были каждый профессионалом своего дела. Именно поэтому мы приглашаем их принять участие в реформировании системы обеспечения Вооруженных сил Украины. Государственный оператор тыла (ГОТ) открывает двери для ветеранов и ветеранок российско-украинской войны, готовых направить свой опыт на изменения в нашей армии”, — сообщили в министерстве.

Также в Минобороны рассказали, что в рамках двухмесячной рекрутинговой кампании у ветеранов будет возможность принять участие в открытом конкурсе, выбрать наиболее близкое для себя направление деятельности и пройти базовую подготовку работников тыла.

"Наши ключевые ценности — открытость, человекоцентричность, профессиональность и добродетель — будут приоритетом в процессе отбора и во время работы в команде", — отметили в министерстве.

Ветеранов приглашают заполнить анкету на официальном сайте ГОТ до 15 декабря 2024 года по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропаганда продолжает проводить активные действия на информационном фронте. Россияне постоянно распространяют ложную информацию об украинских военных и ситуацию в поле боя и в Украине в целом. Об очередном фейке вражеской пропаганды сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Узнать подробнее о фейках, распространяемых россиянами, можно по ссылке.