В Украине возвращают довоенные проверки: что будут контролировать

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Кречмаровская Наталия
В 2025 году Кабмин возобновил проведение плановых проверок непродовольственной продукции. Эти контролирующие меры были приостановлены в период действия военного положения. Также возобновили государственный контроль непродовольственной продукции таможенными органами.
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Заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор убежден, что возобновление контроля над непродовольственной продукцией является не только вопросом защиты потребителей, но и важным сигналом для бизнеса о необходимости соблюдения высоких стандартов.
"Это поможет создать прозрачные и честные условия на рынке, стимулируя производителей предлагать качественную продукцию. Кроме того, такие меры способствуют укреплению доверия между потребителями, бизнесом и государством, что является важным условием для интеграции Украины в европейский рынок”, — подчеркнул он.
Также в Госпродслужбе напомнили потребителям, что проведение внеплановых проверок непродовольственной продукции возобновили с марта 2024 года. Это означает, что Госпродпотребслужба может осуществлять проверку характеристик продукции у распространителей и производителей такой продукции на основании обращений, содержащих информацию о распространении продукции, которая имеет недостатки или угрожает жизни и здоровью человека.
Напомним, что на рынке бытовых товаров, как писал портал "Комментарии", выявлялись нередкие случаи продажи некачественных обогревателей.
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