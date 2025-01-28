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В Украине устанавливают новый дорожный знак: что он означает

Знак со щитом и изогнутой стрелкой имеет достаточно понятное значение

28 января 2025, 16:18
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Автор:
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Недилько Ксения

В Украине уже устанавливают новый дорожный знак, на котором изображена изогнутая стрелка, а возле нее элемент, напоминающий щит. Что означает знак – объяснение в ПДД.

В Украине устанавливают новый дорожный знак: что он означает

Иллюстративное фото

Правила дорожного движения изменены три года назад. Тогда же и появилось более 10 новых дорожных знаков, значение которых должны изучить все водители. Один из знаков получил кодификацию, или порядковый номер, — 7.25.

Как выглядит знак:

имеет прямоугольную форму,

черное обрамление (окантовку),

изображена изогнутая стрелка, а возле нее элемент в виде "щита".

На самом деле этот знак называется "Островок безопасности". Как можно догадаться, как раз этот "щит" и островок, а изогнутая стрелка показывает объезд. Он информирует водителей, что впереди сужение проезжей части и островок безопасности.

Эта табличка устанавливается вместе с другими дорожными знаками. Например, знак, обозначающий аварийно опасный участок дороги, участок концентрации ДТП, сужение дороги и знак ограничения максимальной скорости.

Что такое островок безопасности на дороге

Островок безопасности на дороге – это специально обособленный участок, обычно на пешеходных переходах или многополосных дорогах, предназначенный для защиты пешеходов. Он позволяет людям безопасно остановиться посреди дороги, если они не успевают перейти на другую сторону одномоментно.

Также островок может использоваться для регулировки движения автомобилей и облегчения их разделения на полосы.

Перед ними устанавливают соответствующие знаки, чтобы водители снизили скорость. Для обозначения нанесена дорожная разметка и встроенные светоотражающие элементы. Также их всегда освещают в темное время суток. А вокруг, как правило, установлено металлическое или бетонное ограждение для безопасности пешеходов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известная харьковская блогерша Анна Жук, более известная как Анет, погибла в ДТП.

В Украине устанавливают новый дорожный знак: что он означает - фото 2
В Украине устанавливают новый дорожный знак: что он означает - фото 3



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