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В Украине появится новая социальная выплата

Потом эти средства будут взыскиваться с преступников

сегодня, 16:46
Автор:

Владимир Лавский
В Украине появится новая социальная выплата

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что государство будет платить жертвам разбойных нападений и изнасилований. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. 

"Каждый человек, который пострадал в результате насильственного преступления, будет получать помощь от государства", - сообщил министр.

Деньги будут выплачиваться тем, кто получил ранения и тяжелые телесные повреждения. В случае гибели жертвы преступления деньги будут перечисляться ее родным и близким.

"Сейчас все, кто пострадал от подобных преступлений, социально незащищенные в Украине. Сегодня мы сделали первый шаг, чтобы это изменить. Размер компенсации будет зависеть от тяжести травм. Минимальная помощь от государства - это 40% от прожиточного минимума.  Получить выплату можно будет в региональных центрах оказания вторичной юридической помощи. Впоследствии эти средства будут взыскиваться со злоумышленников", - отметил Малюська. 


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