В Украине появилась платформа для жалоб на банки и коллекторов

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Владимир Лавский
В четверг, 10 сентября, в Украине начал работать сервис "ФинСкарга", который позволяет онлайн пожаловаться на работу банков, микрофинансовых организаций или коллекторов. Об этом сообщает Украинская ассоциация Финтеха и инновационных компаний.
"На данный момент в Украине очень остро стоит проблема нарушений со стороны банков и других финансовых учреждений. Нам кажется, с первых дней работы будут приходить заявки на рассмотрение на некачественную работу учреждений. Наша задача - способствовать решению данных проблем", - заявил председатель правления организации Ростислав Дюк.
Функционал платформы "ФинСкарга" позволяет пожаловаться, к примеру, если вам без вашего согласия повысили кредитный лимит по карте, предоставили непрозрачные и необъективные условия кредитования, отказали в реструктуризации или даже если банкомат не выдал деньги.
После этого жалоба напрямую отправляется в банк, и пользователь онлайн получает ответ на свой вопрос. Если он его не удовлетворил, возможна медиация (альтернативный процесс разрешения споров без судебных разбирательств).
Как ранее сообщали "Комментарии", в Сети появилось приложение, которое позволяет узнать, кто финансирует политические партии.
Как сообщают создатели приложения, оно будет полезно для риск-менеджеров, представителей Службы безопасности Украины и всех, кто занимается политическим анализом.
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