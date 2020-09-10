В Украине появилась платформа для жалоб на банки и коллекторов

В четверг, 10 сентября, в Украине начал работать сервис "ФинСкарга", который позволяет онлайн пожаловаться на работу банков, микрофинансовых организаций или коллекторов. Об этом сообщает Украинская ассоциация Финтеха и инновационных компаний.

"На данный момент в Украине очень остро стоит проблема нарушений со стороны банков и других финансовых учреждений. Нам кажется, с первых дней работы будут приходить заявки на рассмотрение на некачественную работу учреждений. Наша задача - способствовать решению данных проблем", - заявил председатель правления организации Ростислав Дюк.

Функционал платформы "ФинСкарга" позволяет пожаловаться, к примеру, если вам без вашего согласия повысили кредитный лимит по карте, предоставили непрозрачные и необъективные условия кредитования, отказали в реструктуризации или даже если банкомат не выдал деньги.

После этого жалоба напрямую отправляется в банк, и пользователь онлайн получает ответ на свой вопрос. Если он его не удовлетворил, возможна медиация (альтернативный процесс разрешения споров без судебных разбирательств).

Как ранее сообщали "Комментарии", в Сети появилось приложение, которое позволяет узнать, кто финансирует политические партии.

Как сообщают создатели приложения, оно будет полезно для риск-менеджеров, представителей Службы безопасности Украины и всех, кто занимается политическим анализом.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!