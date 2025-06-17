В Украине планируют ввести компенсации для ВПЛ за утраченное жилье на оккупированных территориях

В Украине разрабатывают программу компенсации для ВПЛ, потерявших жилье на оккупированных территориях. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов, передает портал "Комментарии".

Жилые дома, разрушенные оккупантами в Бахмуте, лето 2023 года. Фото из оккупационных источников

Речь идет о новой программе жилищной поддержки ВПЛ, которая позволит приобрести новое жилье вместо утраченного на временно оккупированных территориях. Пока решение еще не принято, но переговоры между Правительством и Всемирным банком идут полным ходом, отмечает нардеп.

Программа предусматривает предоставление ВПЛ жилых ваучеров, которые можно использовать на приобретение жилья, как первый взнос по ипотеке или для погашения ипотечного кредита.

"Приоритет в рамках новой программы будут иметь такие ВПЛ: участники боевых действий, многодетные и семьи погибших защитников, лица с инвалидностью, дети-сироты, а на завершающем этапе – другие категории переселенцев. Парламентская ВСК защиты прав ВПЛ всячески поддерживает эту инициативу чиновников, которая устанавливает справедливость и расширяет механизм предоставления компенсаций украинцам, жилье которых находится на ВОТ", – отмечает нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что государство ввело единовременную денежную помощь в размере 50 000 грн для каждого ребенка, который будет возвращаться после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий.

Эти средства помогут родителям или законным представителям создать надлежащие условия для адаптации и реинтеграции ребенка в Украине. Помощь не влияет на размер других социальных выплат или субсидий.