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В Украине планируют ввести компенсации для ВПЛ за утраченное жилье на оккупированных территориях

В Украине разрабатывают новую программу поддержки переселенцев, потерявших жилье на ВОТ

сегодня, 11:28
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Недилько Ксения

В Украине разрабатывают программу компенсации для ВПЛ, потерявших жилье на оккупированных территориях. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов, передает портал "Комментарии".

В Украине планируют ввести компенсации для ВПЛ за утраченное жилье на оккупированных территориях

Жилые дома, разрушенные оккупантами в Бахмуте, лето 2023 года. Фото из оккупационных источников

Речь идет о новой программе жилищной поддержки ВПЛ, которая позволит приобрести новое жилье вместо утраченного на временно оккупированных территориях. Пока решение еще не принято, но переговоры между Правительством и Всемирным банком идут полным ходом, отмечает нардеп.

Программа предусматривает предоставление ВПЛ жилых ваучеров, которые можно использовать на приобретение жилья, как первый взнос по ипотеке или для погашения ипотечного кредита.

"Приоритет в рамках новой программы будут иметь такие ВПЛ: участники боевых действий, многодетные и семьи погибших защитников, лица с инвалидностью, дети-сироты, а на завершающем этапе – другие категории переселенцев.

Парламентская ВСК защиты прав ВПЛ всячески поддерживает эту инициативу чиновников, которая устанавливает справедливость и расширяет механизм предоставления компенсаций украинцам, жилье которых находится на ВОТ", – отмечает нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что государство ввело единовременную денежную помощь в размере 50 000 грн для каждого ребенка, который будет возвращаться после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий.

Эти средства помогут родителям или законным представителям создать надлежащие условия для адаптации и реинтеграции ребенка в Украине. Помощь не влияет на размер других социальных выплат или субсидий.



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