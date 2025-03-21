В Украине откроют новый пункт пропуска на границе: в какую страну упростят выезд

В Закарпатской области в начале апреля планируют открыть новый пункт пропуска "Великая Паладь — Надьгодош" с Венгрией. Пункт пропуска построен на временной инфраструктуре и будет предназначен для пропуска легковых автомобилей до 3,5 тонн. Будет работать пункт пропуска в дневное время, сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

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С украинской и венгерской стороны уже установили модульную инфраструктуру, где будут работать таможенные и пограничные службы. Также завершили работы по расширению площадки и участку дороги, обустроили направления движения транспорта.

Специалисты выполняют подключение к необходимым коммуникациям (водо- и электроснабжению, интернету), устанавливаются шлагбаумы.

В министерстве напомнили, что открытие пункта пропуска было согласовано в апреле прошлого года. За это время команда министерства совместно с венгерскими представителями обеспечила проведение необходимых межгосударственных процедур, ратифицировала соответствующие Соглашения и начала строительство пункта пропуска на временной инфраструктуре.

"Строительство пункта пропуска "Великая Паладь" соответствует Стратегии развития и развития пограничной инфраструктуры до 2030 года, утвержденной Правительством в прошлом году", — пояснили в министерстве.

Напомним, что в Государственной пограничной службе Украины, как писал портал "Комментарии", предупредили о временных ограничениях в пересечении границы. Речь идет о пункте пропуска "Шегини".

В Госпогранслужбе рекомендуют во избежание задержек заранее планировать путешествие и рассмотреть альтернативные маршруты через пункты пропуска поблизости.