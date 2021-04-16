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В Украине мужчинам разрешили брать декретный отпуск - подробности

Верховная Рада Украины приняла законопроект о мужском декретном отпуске

сегодня, 11:00
Автор:

Кириєнко Анна

Украинские мужчины смогут брать декретный отпуск. Соответствующий законопроект был одобрен во втором чтении в Верховной Раде.

В Украине мужчинам разрешили брать декретный отпуск - подробности

Декрет в Украине: мужчинам разрешили брать декретный отпуск. Фото: super.ua

Такой отпуск сможет получить как отец ребенка, который находится в официальном браке с мамой новорожденного, так и неженатый мужчина, если он живет вместе с семьей и является биологическим отцом. Декретный отпуск может длиться максимум три года.

В Раде считают, что данный документ поможет устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчин на отпуск по уходу за ребенком, и создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине.

Кроме того, если у ребенка есть только мать или отец, право на декрет будет предоставляться и другим родственникам ребенка — бабушке, дедушке.

Также человек сможет взять небольшой отпуск на 14 дней при рождении ребенка. Оплачиваться мини-декрет за счет работодателя.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении детей погибших защитников Украины бесплатным питанием в образовательных учреждениях. Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность страны. Согласно этому закону, органы власти, местного самоуправления должны гарантированно обеспечить таких детей бесплатным питанием. Эта норма обязательна для исполнения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и перед высшими учебных заведениях. Детали читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что чувствуют дети во время родов.


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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3695&skl=10
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